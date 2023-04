Bosnia: Dodik, in sarà approvata legge proprietà valuteremo seriamente secessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Republika Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, sta seriamente valutando l’opportunità di dichiararsi indipendente, qualora non venga risolta la questione della legge sulle proprietà. Lo ha detto il presidente della Republika Srpska Milorad Dodik durante un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. "Stiamo prendendo in seria considerazione la decisione di dichiarare l'indipendenza e la secessione della Republika Srpska a meno che la questione della proprietà non venga risolta", ha detto Dodik. Secondo la Costituzione bosniaca, il parlamento nazionale deve adottare una legge sulla proprietà che sia valida in tutto il Paese balcanico, ma Dodik ritiene che tale misura priverebbe l’entità serba in Bosnia del diritto al controllo del proprio territorio. (Seb)