Sudan: esercito nega golpe, fermeremo "brutale aggressione" dei paramilitari filo-russi

- L'esercito del Sudan nega che i paramilitari filo-russi delle Forze di supporto rapido (Rsf) abbiano già preso il controllo del palazzo presidenziale di Khartum e fanno sapere che continueranno a "combattere per proteggere il Paese". Lo riporta il sito "Sudan News" citando un portavoce delle forze armate, che ha ammesso invece la presenza dei "gruppo di ribelli" nell'Aeroporto internazionale di Khartum. "Ci stiamo occupando di loro", fa sapere l'esercito, sottolineando come la situazione intorno al suo quartier generale sia "calma" e come invece siano in corso combattimenti intorno ad alcuni "punti strategici". (segue) (Res)