Sudan: esercito nega golpe, fermeremo "brutale aggressione" dei paramilitari filo-russi (2)

- Nelle scorse ore le Forze di supporto rapido (Rsf), la formazione paramilitare controllata dal vicepresidente del Consiglio di transizione Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo e appoggiata dal gruppo russo Wagner, ha fatto sapere di aver preso il controllo del Palazzo presidenziale. “Le Forze di supporto rapido si sono difese in risposta alle forze ostili infliggendo pesanti perdite” all’esercito regolare, afferma la dichiarazione, confermando che i combattenti fedeli a Dagalo “sono riusciti a prendere il controllo dell’aeroporto di Merowe”, a nord di Khartoum, e hanno espulso gli aggressori nelle basi di Soba, oltre a prendere il controllo dell’aeroporto di Khartoum. La tensione tra l’esercito, sotto il controllo del capo del governo di transizione Abdel Fattah al Burhan, e i paramilitari delle Rsf era già molto alta da diversi giorni ed è deflagrata questa mattina quando, secondo le Rsf, sarebbe partita un’imponente offensiva delle forze regolari nella base di Soba, a sud di Khartum, di cui gli uomini di Dagalo avevano preso il controllo negli ultimi giorni. Un attacco definito “brutale”, condotto “con tutti i tipi di armi pesanti e leggere”, in un post su Twitter nel quale s’invita il popolo sudanese a “unirsi in un momento cruciale” e la comunità internazionale a “condannare questo comportamento codardo”. (segue) (Res)