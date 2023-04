Africa: Meloni, per noi strategica, continente potrebbe prosperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa per noi è strategica, non solo per noi che siamo i dirimpettai, e per questo l’Italia sta cercando di spingere per una maggiore attenzione in Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Addis Abeba. Meloni ha sottolineato che si tratta di “un continente che, differentemente dalla percezione che si ha, non è povero, ma in alcuni casi viene sfruttato e, in altri, non ha gli strumenti per tirare fuori le ricchezze di cui potrebbe vivere e prosperare”. (Rin)