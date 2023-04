Scuola: Amorese (Fd'I), bene accesso paritarie a riparto risorse Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole paritarie "sono parte integrante del Sistema Nazionale d'Istruzione: per questo la loro partecipazione al riparto delle risorse Pnrr è un'ottima notizia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione cultura e istruzione, Alessandro Amorese. "Questi istituti - prosegue - avranno accesso alla cifra di 1 miliardo e 200 milioni di euro da impiegare nella formazione di studenti, docenti e personale scolastico. Ancora una volta l'azione del ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara dimostra di non voler lasciare nessuno indietro e di puntare seriamente su un settore fondamentale per la rinascita della nostra Nazione".(Rin)