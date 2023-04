Sicurezza: Luigi Gabriele (Confedersicurezza), pronti a fare la nostra parte in ospedali e mezzi di trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti ad offrire alle Istituzioni l’esperienza e il know-how dei nostri istituti di vigilanza con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti aggressivi, danneggiamenti e le violenze che, sempre con maggior frequenza, si registrano all’interno dei presidi ospedalieri e sui mezzi di trasporto”. Lo comunica in una nota Luigi Gabriele, presidente di Confedersicurezza, l’organismo di rappresentanza unitaria del comparto vigilanza e sicurezza privata aderente a Confcommercio. “La possibilità di avvalersi dei nostri operatori in contesti sanitari – sottolinea Gabriele - è peraltro prevista dal Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e sono fermamente convinto che il nostro contributo possa generare una virtuosa sinergia a supporto delle Forze dell’Ordine eventualmente già impiegate”. Nella nota si precisa che già sono cinque mila le guardie particolari giurate a operare h24 già oggi a Milano e nell’area metropolitana, aggiungendo che "Confedersicurezza è perciò disponibile da subito ad un tavolo di lavoro con Regione Prefettura ed ANCI Lombardia". Il presidente di Confedersicurezza spiega che "il personale viene coordinato dalle Centrali operative dei nostri Istituti con il supporto di 160 radio-pattuglie in prevalenza impegnate nei servizi di presidio notturni”. Paolo Uniti, coordinatore delle attività di Confedersicurezza in Lombardia aggiunge che "si tratta di uomini e donne appositamente formati che potrebbero, fin da subito essere utilizzati nei servizi di sorveglianza su treni e plessi sanitari, ma anche sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani”. (Com)