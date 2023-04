© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa in Sudan ha espresso preoccupazione per "l'escalation di violenza" in corso nel Paese africano e ha chiesto l'adozione di un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati. In un comunicato la missione diplomatica a Khartum riferisce la situazione è tesa ma che rassicura sulla sicurezza del proprio personale e sul fatto che non ci sarebbero cittadini russi fra le vittime degli scontri. (Rum)