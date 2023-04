Imprese: Tornano i "Trend Topic" della moda lunedì 17 con Federmoda Milano e Giovani Imprenditori in Confcommercio Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il nuovo appuntamento dei "Trend Topic" della moda è atteso per lunedì 17 aprile alle 8:30, il ciclo di incontri con imprenditrici su temi di tendenza nel fashion retail organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Federmoda Milano con il presidente Andrea Colzani. Nella veranda Liberty di Palazzo Castiglioni (Confcommercio Milano, corso Venezia 47) il 17 aprile si terrà l'incontro con Betty Pagnin di OneDay Group su "People and culture, risorse umane di moda nella moda". Gli appuntamenti di "Trend Topic" hanno l'obiettivo di rafforzare le competenze di chi nel commercio della moda è già imprenditore, o vuole diventarlo, ragionare sulle funzioni e i servizi che portano innovazione nel settore, alimentare il dibattito sui trend del futuro del fashion retail. Il successivo appuntamento di "Trend Topic" sarà l'8 maggio con Lucia Peraldo Matton di Les Ramè sul tema "Influencer Marketing per il negozio di prossimità". (Com)