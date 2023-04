Sudan: in corso operazioni delle forze aeree contro i golpisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri si sono allargati tuttavia rapidamente ad altre basi militari nel Paese e anche al centro di Khartum, in particolare nella zona del palazzo presidenziale. Circostanza, quest’ultima, che sta alimentando il sospetto e il timore che in corso vi sia un vero e proprio tentativo di golpe da parte delle forze di Dagalo, considerato uomo molto vicino alla Russia e appoggiato dal gruppo Wagner. Alcuni video che circolano in rete in queste ore mostrano gruppi di paramilitari, presumibilmente appartenenti alle Rsf, all’interno dell’aeroporto di Khartum. A quattro anni dalla deposizione del presidente Omar al Bashir, nell’aprile del 2019, in Sudan il processo politico concordato dalla maggior parte delle forze in campo per istituire un governo a guida civile appare ancora faticoso. Il nuovo round di colloqui si è arenato su alcuni elementi relativi alla gestione della sicurezza nel Paese, ad oggi in mano all’esercito ma nel quale dovrebbero essere integrate anche le Forze di supporto rapido del comandante Dagalo, vicepresidente del Consiglio sovrano sudanese e numero due nel governo del generale Abdel Fattah al Burhan. Formate anche da ex membri delle milizie “janjaweed”, i famigerati “demoni a cavallo” accusati di efferati crimini nel Darfur e della cruenta repressione dei manifestanti sudanesi, le Rsf sono in disaccordo con al Burhan su chi debba dirigere la futura architettura dell’esercito. (Res)