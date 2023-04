Migranti: Gualtieri, preoccupato per volontà governo, principi accoglienza e solidarietà doverosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Come sindaco di Roma “e come altri sindaci siamo molto preoccupati per questa volontà del governo di restringere il campo della protezione speciale e lo stato di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell’inaugurazione della Giornata della protezione civile di Roma Capitale al Circo Massimo. “Ho apprezzato le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e devo dire che come altri sindaci siamo molto preoccupati per questa volontà del governo di restringere il campo della protezione speciale e lo stato di emergenza - ha spiegato Gualtieri -. Proprio oggi ci sentiremo con i sindaci delle varie città come abbiamo fatto in altre circostanze perchè siamo molto preoccupati sia per le implicazioni pratiche, che sarebbero disastrose, sia anche perchè pensiamo che i principi di accoglienza e solidarietà siano doverosi. Sono stato proprio ieri alla presentazione del Centro Astalli (sede italiana del Jesuit Refugee Service ndr) e le parole del cardinale Zuppi sull’importanza di essere all’altezza dei principi e dei valori della nostra Costituzione e delle regole interazioni per accogliere chi fugge da situazioni difficili, parlano da sole”, ha concluso. (Rer)