Grecia: incidente stradale al confine con la Turchia, morti cinque migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale ha provocato la morte di cinque migranti al confine fra Grecia e Turchia. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva greca “Ert”, l’incidente è avvenuto all'incrocio tra Makri e Komotini, lungo il fiume Evros, confine naturale fra Grecia e Turchia, quando un'auto con a bordo dieci migranti irregolari si è immessa in un flusso di traffico diretto in senso opposto provocando un violento scontro con un'auto guidata da un uomo di 45 anni che stava rientrando dal lavoro. In seguito all’impatto sono stati estratti i corpi di cinque migranti, mentre altre sette persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Alessandropoli in gravi condizioni. (Gra)