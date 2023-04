Israele: Moody's riduce le prospettive economiche da positive a stabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia israeliana, ha affermato Moody's, "si è dimostrata resistente a molti shock economici e geopolitici negli ultimi decenni ed è cresciuta rapidamente, aiutata dalle industrie high-tech israeliane competitive a livello globale. Le proiezioni di base di Moody's presuppongono una crescita robusta e continua nel medio termine". Inoltre, secondo l’agenzia con sede negli Stati Uniti, “l'economia israeliana è cresciuta a un ritmo rapido negli ultimi anni, con una media del 4,1 per cento nel decennio fino al 2022, aiutata in misura importante dalle industrie high-tech competitive a livello globale e sempre più diversificate", ha affermato. Vale la pena sottolineare che il settore tecnologico israeliano ha rappresentato il 49 per cento delle esportazioni totali e generato circa il 15 per cento del Pil nel 2022. Ciononostante, Moody's ha avvertito che anche i rating creditizi di Israele potrebbero essere "sottoposti a pressioni al ribasso se le attuali tensioni dovessero trasformarsi in una prolungata crisi politica e sociale con un impatto negativo sull'economia”. (Res)