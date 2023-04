Russia-Ucraina: presidente parlamento Crimea invita Trump e Musk a visitare penisola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento della Crimea, Vladimir Konstantinov, ha invitato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'imprenditore Elon Musk a visitare la penisola. Konstantinov in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", ha detto che le autorità della Crimea sono "pronte a invitare Elon Musk" e mostrargli "tutto" il territorio della penisola. "Sono convinto che se Trump volesse recarsi da noi, lo incontreremo. Verrà da noi in un modo e se ne andrà come una persona completamente diversa. E molti problemi saranno risolti diversamente dopo la sua visita", ha detto Konstantinov. (Rum)