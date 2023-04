Sociale: Roccella, assegno unico familiare aumenterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegno unico familiare "è una misura che si sta evolvendo. Abbiamo iniziato a intervenire sulle criticità, e abbiamo introdotto aumenti significativi con la legge di bilancio, aumenti che le famiglie già stanno avvertendo”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. In un’intervista su “Avvenire”. “Giorgia Meloni – ha proseguito – ha indicato la lotta alla denatalità fra le priorità assolute del governo. E il potenziamento ulteriore dell’assegno unico è nelle nostre intenzioni e rientra in questa strategia". "Fare figli – ha chiosato il ministro – deve tornare ad avere quel carattere socialmente premiante che si deve a chi fa qualcosa di cui beneficia l`intera società. Perché senza figli non abbiamo futuro". (Rin)