Sudan: scontri tra esercito e paramilitare in una base a sud di Khartum

- Duri scontri a fuoco sono segnalati a sud della capitale del Sudan, Khartum, dove l’esercito avrebbe assaltato una delle basi occupate dalle Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitare che fa capo al vice presidente Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Lo riporta l’emittente satellitare “Al Arabiya”. Testimoni locali riferiscono di fonti esplosioni nell’area, nonostante ieri i leader dei due schieramenti si fossero detti pronti ad assumere iniziative per alleviare la tensione in corso nel Paese. A quattro anni dalla deposizione del presidente Omar al Bashir, nell'aprile del 2019, in Sudan il processo politico concordato dalla maggior parte delle forze in campo per istituire un governo a guida civile appare ancora faticoso. Il nuovo round di colloqui si è arenato su alcuni elementi relativi alla gestione della sicurezza nel Paese, ad oggi in mano all'esercito ma nel quale dovrebbero essere integrate anche le Forze di supporto rapido del comandante Dagalo, vicepresidente del Consiglio sovrano sudanese e numero due nel governo del generale Abdel Fattah al Burhan. Formate anche da ex membri delle milizie "janjaweed", i famigerati "demoni a cavallo" accusati di efferati crimini nel Darfur e della cruenta repressione dei manifestanti sudanesi, le Rsf sono in disaccordo con al Burhan su chi debba dirigere la futura architettura dell'esercito. (segue) (Res)