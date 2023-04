Sudan: scontri tra esercito e paramilitare in una base a sud di Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla tempistica dettata nei precedenti accordi le parti avrebbero dovuto annunciare l'11 aprile un nuovo primo ministro ed altri membri del futuro governo civile, e prima ancora firmare un'intesa finale per la transizione fra l'1 e il 6 aprile. Secondo quanto riferito dal sito web "Al-Intibaha", martedì 11 aprile un comitato congiunto dell'esercito e delle Rsf, istituito per discutere delle questioni controverse, avrebbe sospeso i colloqui per un giorno per ulteriori consultazioni, mentre le stesse Rsf avrebbero inviato almeno 14 veicoli blindati a Khartum affermando di farlo "in previsione di qualsiasi emergenza". Secondo una fonte del gruppo paramilitare, i veicoli erano in precedenza di stanza a Zurq, località situata al confine con la Libia, e si stavano dirigendo verso Khartum, “come parte dei piani di Rsf per dispiegare le proprie forze in città”. Sui social sono inoltre circolate allarmate notizie sullo schieramento di truppe delle Rsf nella capitale e nella città settentrionale di Merowe, con movimenti di militari vicino all'aeroporto cittadino, dove gli eserciti sudanese ed egiziano hanno loro dispositivi aerei. Richiamate all'ordine dall'esercito, le forze di Dagalo sono state accerchiate dalle truppe delle Forze armate, che hanno chiesto loro di evacuare ricevendo tuttavia un rifiuto. Le Rsf hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che la loro presenza nello Stato settentrionale di Merowe rientra nella loro missione per combattere il traffico di esseri umani, il contrabbando di migranti illegali e la droga. (segue) (Res)