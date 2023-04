Sudan: scontri tra esercito e paramilitare in una base a sud di Khartum (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della crisi si inserisce anche l'episodio di minacce di morte rivolte al capo della missione Onu in Sudan (Unitams) ed inviato del segretario generale delle Nazioni Unite, Volker Perthes. Le Nazioni Unite si sono dette "profondamente preoccupate" per un video di un uomo - appartenente ad un partito islamista contrario agli accordi - che chiede pubblicamente l'uccisione di Volker, accusandolo di interferire nella politica del Paese. In una nota, l'Onu ha sollecitato le autorità sudanesi a indagare sull'accaduto. La registrazione che sta circolando sui social media mostra un anziano sudanese che abusa verbalmente del funzionario delle Nazioni Unite e poi chiede una fatwa - un'autorizzazione religiosa - per ucciderlo. L'incidente è avvenuto durante un incontro tenuto dai partiti islamisti legati all'ex presidente Omar Al Bashir, deposto nel 2019. L'anno scorso migliaia di manifestanti islamisti hanno chiesto al diplomatico tedesco di lasciare il Sudan, accusando lui e le Nazioni Unite di intromettersi nella politica del Paese. In una dichiarazione, gli organizzatori hanno affermato che i commenti dell'uomo non rappresentano le loro opinioni. Il raggiungimento di un accordo sulla transizione civile, sempre più complicato, è nelle speranze dei leader sudanesi il passaggio obbligato anche per sbloccare gli aiuti - ora congelati dall'Unione europea e dagli Stati Uniti - per sostenere l'economia del Paese, in difficoltà. (Res)