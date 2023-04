Roma: Baglio-Melito (Pd), solidarietà a produttori latte per aumento costi di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo esprimere piena solidarietà agli allevatori romani e laziali che in questi giorni sono in presidio contro la riduzione della remunerazione del latte alla produzione". Lo affermano in una nota le consigliere capitoline del Partito democratico, Valeria Baglio e Antonella Melito. "E' necessario che il governo ponga attenzione al problema, perché i costi generati dell'inflazione, in crescita per i consumatori, sono altrettanto pesanti per la filiera zootecnica che non riesce a coprire i costi di produzione", aggiungono. (Com)