Francia: incendiati stazione polizia e Convento dei giacobini a Rennes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni organizzate a Rennes, in Francia, per protestare contro il parere positivo del Consiglio costituzionale sulla riforma delle pensioni sono sfociate in atti di violenza. I fatti più gravi sono stati gli incendi appiccati auna stazione di polizia e al Convento dei giacobini, come riporta “Ouest France”. Secondo quanto riferito dalla procura di Rennes, in relazione ai due roghi è stato aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di atti vandalici condotti con mezzi pericolosi e associazione a delinquere, per cui si rischiano sino a dieci anni di prigione. (Frp)