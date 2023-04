Roma: due auto a fuoco al Portuense, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno alle 3 del mattino, due auto hanno preso fuoco in via Enrico Cruciani Alibrandi, in zona Portuense a Roma. A essere avvolta dalle fiamme è stata inizialmente una Honda Jazz, che ha preso fuoco coinvolgendo anche un’altra auto parcheggiata vicino, una Dacia Duster. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri per sedare le fiamme, non hanno trovato segni di origine dolosa. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. (Rer)