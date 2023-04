Difesa: fonti stampa, gli Stati Uniti riducono gli aiuti militari alla Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avrebbero deciso di sospendere la terza e ultima fase del progetto di messa in sicurezza del confine tunisino-libico, un programma portato avanti dalle Forze armate della Tunisia con il sostegno finanziario statunitense e tedesco. Lo riferisce il sito web d’informazione in lingua francese “Jeune Afrique”, spiegando che lo stop al progetto è conseguenza del brusco raffreddamento dei rapporti tra Tunisia e Stati Uniti. L’amministrazione di Joe Biden, in effetti, ha più volte criticato il processo politico avviato in Tunisia dal 25 luglio 2021 dal presidente Kais Saied, considerandolo come una battuta d'arresto della democrazia. Di fatto, Washington sta riducendo drasticamente gli aiuti concessi alla Tunisia: da 106 milioni di dollari nel 2023 a 68,3 milioni nel 2024. Il sostegno militare è il primo settore a subire l'effetto dei tagli, con una dotazione complessiva che scende da 112,1 milioni di dollari nel 2022 a 53,8 milioni di dollari nel 2024. In termini di sicurezza e rafforzamento dei controlli alle frontiere, nel 2022 erano stati stanziati 85 milioni di dollari, mentre appena 45 milioni di dollari sono previsti per il 2024. (segue) (Tut)