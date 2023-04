Difesa: fonti stampa, gli Stati Uniti riducono gli aiuti militari alla Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Jeune Afrique”, gli Usa hanno congelato diversi progetti, in particolare per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'ultimo tratto del confine tunisino-libico, elemento strategico essenziale per la Tunisia. Con il perdurare del conflitto libico dal 2011 e gli attentati terroristici del 2015, la Tunisia ha più volte chiuso i confini con il suo vicino orientale per garantire la propria stabilità. Per quanto riguarda il confine meridionale, notoriamente poroso e punto di passaggio di traffici illeciti, la Tunisia aveva inizialmente deciso di erigere un sistema di ostacoli che impedisse l'accesso al suo territorio per oltre 200 dei 500 chilometri che separano Tunisia e Libia, dalla costa e dal valico di confine di Ras Jedir fino al limite sahariano di Borj El Kadhra. Questo dispositivo doveva essere raddoppiato da un sistema di sorveglianza a rilevamento elettronico finanziato congiuntamente da Stati Uniti e Germania. Oltre 180 chilometri, la prima parte del sistema elettronico, che va da Ben Gardane a Dhehiba, è stata completata nel 2017. La seconda sezione di 100 chilometri tra Dhiba e Bir Zar è stata completata nel 2021. Restano 200 chilometri tra Bir Zar e Borj El Kadhra, il tratto più sensibile in quanto confina con una zona militare chiusa. È proprio il finanziamento di quest'ultima fase che gli Stati Uniti stanno sospendendo. (Tut)