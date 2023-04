Governo: Marotta (Avs), carcere e multe uniche medicine per curare paese secondo la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunga permanenza in carcere e multe salate: rileggendo le ultime proposte di legge della destra sono queste le uniche medicine per curare il Paese". Lo scrive su Facebook il consigliere dell'Alleanza verdi sinistra alla Regione Lazio, Claudio Marotta. "Il caso più recente su cui è a lavoro la presidente Meloni coinvolgendo l’esecutivo e le forze di maggioranza è il disegno di legge contro la nuova immaginaria emergenza che sta investendo l’Italia: gli 'ecovandali', quegli attivisti di una generazione che non teme a definirsi 'l’ultima' di fronte al disastro climatico che stiamo vivendo - prosegue -. Ci sarebbe da ridere per l’atteggiamento di questa destra al governo, se non fossero da prendere in seria considerazione gli allarmi lanciati dagli ecoattivisti. Ci sarebbe da ridere, se non fosse da prendere sul serio il tempo perso da questa maggioranza in preda a una furia repressiva decisamente fuori misura. Sanzioni pesanti per chi parla in inglese nella pubblica amministrazione - aggiunge Marotta -. Carcere per chi difende il diritto alla casa. Lo stesso trattamento per chi partecipa a un rave. Detenzione per chi produce cannabis light. Lotta senza tregua contro i migranti in cerca di occupazione e futuro nel nostro Paese e vale lo stesso per chi li soccorre in mare". (segue) (Rer)