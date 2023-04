Governo: Marotta (Avs), carcere e multe uniche medicine per curare paese secondo la destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa "è la cifra di chi finora ha dimostrato di essere drammaticamente in affanno alla guida del paese (basti pensare al Pnrr). Eppure non è sufficiente derubricare il tutto a un consapevole processo di distrazione di massa messo in atto per nascondere l’inadeguatezza dell’esecutivo - sottolinea il consigliere regionale di Alleanza verdi sinistra -. Piuttosto, alla facile ricerca del capro espiatorio si somma un atteggiamento di rifiuto, da parte di questa destra, davanti alla complessità dei fenomeni emergenti nella contemporaneità. Incapaci di trovare soluzioni, pensano di risolvere tutto con il carcere. Perché ciascuno dei casi sopra menzionati, messi nel mirino in questa deriva manettara, ci indica questioni che andrebbero comprese e affrontate. Vale per gli attivisti di Ultima generazione che con coraggio hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica l’alternativa indifferibile ai combustibili fossili, in un paese che dovrebbe strategicamente investire sulle rinnovabili. Vale per tutte e tutti coloro che si battono per ottenere il fondamentale diritto ad avere una casa, in un paese che da decenni non vede politiche di investimento per l’edilizia popolare. Vale per chi produce o consuma cannabis di cui dobbiamo rivendicare l'utilizzo anche a scopo ludico, proprio come avviene nello stato di New York dove si prevede la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro nelle aziende del settore. Vale, non da ultimo, per le donne e gli uomini che migrano verso l’Europa, ostaggi di politiche evidentemente inadeguate per un paese come il nostro che è già nel precipizio dello spopolamento". (segue) (Rer)