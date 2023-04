Governo: Marotta (Avs), carcere e multe uniche medicine per curare paese secondo la destra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "finora ha dimostrato di non sapere individuare soluzioni, ma di essere capace solo di annunciare nuove pene, proponendo sanzioni e detenzione come unico strumento per sbarazzarsi di chi, a loro giudizio, causa problemi - conclude Marotta -. Senza contare la situazione disastrosa degli istituti penitenziari italiani, drammaticamente sovraffollati ed inadeguati come denunciato di nuovo dal Consiglio d’Europa appena due settimane fa. Chi sceglie di battersi per un diritto negato, chi sceglie la strada della disobbedienza civile, mette in conto di affrontare la reazione delle autorità. La repressione del dissenso e un certo continuo richiamo alla disciplina non sono risposte all’altezza della complessità che stiamo vivendo. Qualcuno nel governo, per favore, pensi almeno a questo prima di scrivere una nuova proposta di legge". (Rer)