Sudan: scontri intorno al palazzo presidenziale, si teme tentativo di golpe a Khartum

- Si allargano di ora in ora gli scontri in corso a Khartum e in altri punti nevralgici del Sudan, dove da giorni era altissima la tensione tra l’esercito, sotto il controllo del capo del governo di transizione Abdel Fattah al Burhan, e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), che fanno capo al suo vice Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Secondo le Rsf, questa mattina sarebbe partita un’imponente offensiva delle forze regolari nella base di Soba, a sud di Khartum, di cui gli uomini di Dagalo avevano preso il controllo negli ultimi giorni. Un attacco definito “brutale”, condotto “con tutti i tipi di armi pesanti e leggere”, in un post su Twitter nel quale s’invita il popolo sudanese a “unirsi in un momento cruciale” e la comunità internazionale a “condannare questo comportamento codardo”. Gli scontri si sono allargati tuttavia rapidamente ad altre basi militari nel Paese e anche al centro di Khartum, in particolare nella zona del palazzo presidenziale. Circostanza, quest’ultima, che sta alimentando il sospetto e il timore che in corso vi sia un vero e proprio tentativo di golpe da parte delle forze di Dagalo, considerato uomo molto vicino alla Russia e appoggiato dal gruppo Wagner. Alcuni video che circolano in rete in queste ore mostrano gruppi di paramilitari, presumibilmente appartenenti alle Rsf, all’interno dell’aeroporto di Khartum. (segue) (Res)