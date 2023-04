Sudan: scontri intorno al palazzo presidenziale, si teme tentativo di golpe a Khartum (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni hanno suscitato preoccupazione anche negli Stati Uniti, che tramite il segretario di Stato Antony Blinken sono intervenuti invitando al dialogo. "Ho parlato con il presidente del Consiglio sovrano, il generale Abdel Fatah al Burhan, per evidenziare il sostegno degli Stati Uniti alle aspirazioni democratiche sudanesi e sollecitare la rapida formazione di un governo di transizione a guida civile", ha affermato Blinken in un tweet pubblicato al termine di un colloquio telefonico con il generale Al Burhan. Il Consiglio sovrano di Khartum ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che al Burhan ha informato Blinken sui progressi del processo politico e sulle difficoltà incontrate dal Paese. "Blinken ha assicurato che gli Stati Uniti sostengono il processo politico del Sudan e ha promesso di aiutare a superare gli ostacoli che frenano il progresso del Paese", si legge nel comunicato. L'appello di Blinken fa seguito alle recenti discussioni avute da Molly Phee, assistente segretaria di Stato per gli Affari africani, con lo stesso al Burhan, oltre che con Dagalo e con Khalid Omer Youssif, portavoce delle forze civili, per spingerli ad accelerare la formazione del governo civile. (segue) (Res)