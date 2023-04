Def: Fratoianni (Avs), si torna alle politiche di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani "dovrebbero ricordarsi quando la Meloni d'opposizione tuonava contro le misure di austerity imposte dai tecnocrati dell'Europa. Ecco, il suo alter ego di governo, 'Giorgia mani di forbice', ha fatto anche peggio. Nulla su pensioni, nulla contro l'inflazione, solo tagli a sanità e scuola, una mancetta fino a dicembre sui redditi, con il mini taglio del cuneo fiscale, da 40 euro, che servono a poco se poi sei costretto ad andare da privato per una colonscopia, una risonanza o una tac". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "La verità - prosegue - è che si torna all'avanzo primario, e significa - prosegue - che i soldi ci sarebbero pure ma non li usiamo. Nei prossimi due anni è prevista una sforbiciata sulle risorse pubbliche di 50 miliardi da qui al 2025. Esatto, 50 miliardi. Siamo ai livelli del governo Monti. Cosa succederà, quindi, se non tagli ai servizi pubblici essenziali? Però nel documento inseriscono la previsione di spesa di 15 miliardi di euro per il ponte sullo stretto, come per l'aumento delle spese militari di quasi 2 miliardi. Stanno scaricando le chiacchiere della propaganda di questi anni - conclude Fratoianni - sulla pelle degli italiani". (Rin)