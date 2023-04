Terzo Polo: Marattin (Iv), idea partito nuovo intatta, lo faremo con altri protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di un partito nuovo dei riformisti “è intatta. Se gli attuali protagonisti hanno fatto queste scelte, ne troveremo altri". Lo ha affermato il deputato di Italia viva Luigi Marattin a Tgcom24. "Non penso che ci sia qualcuno che creda davvero che il problema fossero le date di scioglimento dei partiti, la ripartizione dei fondi o la leadership di Calenda. Dire così significa mancare di rispetto agli italiani, sono cose che rasentano la presa in giro”, ha proseguito. “La verità – ha sottolineato Marattin – è che è mancata la fiducia di Carlo Calenda nei confronti di Matteo Renzi. D'altronde, l'idea di cancellare Matteo Renzi dalla scena politica, mettendolo in un congelatore per dieci anni, oltre che irrealizzabile, sarebbe anche un errore". "Ci dispiace che sia andata così ma l'idea di costituire un partito nuovo non è morta. C'è un gruppo dirigente che è cresciuto, che continua a parlarsi, lo vedremo nei prossimi giorni, e che non vuole abbandonare questo progetto", ha concluso. (Rin)