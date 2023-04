Roma: evade dai domiciliari e va a pranzo dalla mamma per Pasqua, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono serviti diversi giorni di lunghi appostamenti agli agenti della polizia di stato della squadra mobile romana per arrestare, il giorno di Pasqua, un romano classe 1988 che, dalla fine del gennaio scorso, era evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo era ricercato perché doveva espiare due condanne per un totale di 9 anni e 8 mesi di reclusione. Una condanna a 6 anni e 8 mesi per un cumulo pene per reati quali alterazione di monete, introduzione e spendita nello stato di monete falsificate, spaccio di sostanze stupefacenti e rapina. L'altra per simulazione di reato, fraudolento danneggiamento di beni assicurati, mutilazione fraudolenta della propria persona e ricettazione. Fatale all'uomo sono stati gli auguri alla madre il giorno di Pasqua. Gli investigatori della squadra mobile, che da mesi erano sulle sue tracce, intuendo le sue intenzioni lo hanno aspettato nelle vicinanze di una villetta del litorale romano e lì lo hanno bloccato. L'uomo ha tentato la fuga quando, poco prima di essere condotto in carcere, lo stavano visitando in ospedale. In questo caso sono stati i poliziotti della sezione volanti a impedirgli di fuggire.(Rer)