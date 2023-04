Pnrr: Paita (Az-Iv), faremo proposte ma restiamo preoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro gruppo si è astenuto al Senato sul Decreto Pnrr, quindi non saremo mai contro risorse che arrivano al paese. Continueremo ad avanzare proposte, ma serve realismo e restiamo preoccupati". Lo ha affermato la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senatov Raffaella Paita, a “Omnibus”, su La7. "Fonte di preoccupazione – ha proseguito – è anche il codice degli appalti di Salvini, che non semplifica ma complica. E' inevitabile andare verso procedure che non complichino, e da questo punto di vista credo che siano più efficaci le norme del ministro Fitto contenute nel Pnrr”. “E infatti – ha concluso Paita – credo che alla fine questa sarà la scelta della presidente Meloni, visto anche che il nuovo codice degli appalti di Salvini non è ancora operativo". (Rin)