Coree: Baerbock visita la zona smilitarizzata, in giornata colloquio con omologo Park

- La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha visitato la zona smilitarizzata fra le due Coree. Come riferisce l’emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”, Baerbock si è informata sulla situazione attuale nella zona prima di recarsi verso Seul, capitale della Corea del Sud, dove incontrerà l’omologo Park Jin. Prima di partire per la Corea del Sud, questa mattina Baerbock ha avuto gli ultimi colloqui in Cina. In un incontro con il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, il capo della diplomazia di Pechino, con cui ha discusso della questione relativa a Taiwan. Wang ha sottolineato che la Cina una volta ha sostenuto la riunificazione della Germania e quindi Pechino ora spera e crede che la Germania sosterrà anche "la riunificazione pacifica della Cina". Per mantenere la stabilità nello Stretto di Taiwan, un’area importante per l'economia mondiale, secondo Wang, è necessario opporsi con decisione alle aspirazioni indipendentiste di Taiwan. (segue) (Geb)