Coree: Baerbock visita la zona smilitarizzata, in giornata colloquio con omologo Park (2)

- Ieri Baerbock ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e il vicepresidente Han Zheng e ha chiarito la posizione del governo tedesco sulla questione di Taiwan. La ministra ha lancio un monito sui rischi di un conflitto militare tra Cina e Taiwan e ha parlato di un deterioramento della situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare cinese. Dopo la sua visita in Corea del Sud, Baerbock è attesa domani in Giappone dove lunedì prenderà il via la riunione dei ministri degli Esteri del G7. Gli argomenti principali della ministeriale dovrebbero essere la guerra in Ucraina e i rapporti con la Cina. (Geb)