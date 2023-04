Vietnam-Usa: Blinken ricevuto da premier Chinh, "progressi straordinari in nostri legami"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Vietnam hanno assistito nell'ultimo decennio a "progressi straordinari" nei rapporti bilaterali, e hanno la speranza di portare le relazioni a un livello ancora superiore. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione del suo incontro a Hanoi con il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh, nel quadro di una visita volta a contrastare la crescente assertività della Cina nel sud-est asiatico. Ripreso da un comunicato del dipartimento di Stato, il capo della diplomazia di Washington ha osservato come quest'anno si celebri il decimo anniversario dell'accordo di partenariato e come vi siano ampi spazi per rafforzare la cooperazione economica. Chinh, da parte sua, ha osservato come entrambe le parti vogliano portare le relazioni "a nuove altezze" e ha ricordato la recente conversazione telefonica tra il presidente statunitense Joe Biden e il segretario del Partito comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong. (segue) (Fim)