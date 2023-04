Vietnam-Usa: Blinken ricevuto da premier Chinh, "progressi straordinari in nostri legami" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken è arrivato ieri in Vietnam per una visita in programma fino al 16 aprile su invito del ministro degli Esteri vietnamita, Bui Thanh Son. Il segretario di Stato incontrerà diversi alti funzionari con cui si confronterà sulla visione condivisa per una regione Indo-Pacifica connessa, prospera, in pace e resiliente. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency” (“Vna”), Blinken dovrebbe inaugurare il cantiere di un nuovo complesso dell’ambasciata degli Stati Uniti a Hanoi, nel distretto di Cau Giay, un investimento di circa 1,2 miliardi di dollari. (Fim)