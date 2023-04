© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio da oggi e per le successive 18-24 ore è allerta gialla a causa del maltempo, per rischio idrogeologico e temporali. Il centro funzionale regionale della protezione civile ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità con validità da questa mattina e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio ordinarie criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico. (Rer)