Medio Oriente: i leader arabi spingono per una soluzione politica in Siria

- Continua in Medio Oriente il processo di reintegro della Siria nella “famiglia” degli Stati arabi, dalla quale era stata emarginata dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011. Non tutti i 22 Paesi della Lega araba sono però d’accordo sul rientro di Damasco e chiedono prima, tra le altre cose, una accordo tra il governo e l’opposizione. Il dossier è stato discusso ieri dai ministri degli Esteri arabi del Golfo e le loro controparti di Egitto, Iraq e Giordania riuniti ieri a Gedda, in Arabia Saudita, i quali si sono detti concordi sull'importanza di raggiungere una “soluzione politica” alla crisi in Siria, ha affermato il ministero degli Affari esteri saudita in una nota. I ministri hanno anche sottolineato l'importanza del ruolo della “leadership araba negli sforzi per porre fine alla crisi”, secondo la dichiarazione rilasciata a conclusione di una riunione consultiva informale dei capi della diplomazia ospitata dal principe saudita Faisal bin Farhan. Nell’incontro è stato altresì chiesto di “intensificare le consultazioni tra i Paesi arabi per garantire il successo di questi sforzi". (segue) (Res)