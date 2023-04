Medio Oriente: i leader arabi spingono per una soluzione politica in Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di ieri si è tenuta a poco più di un mese dal vertice del consesso degli Stati arabi, previsto in Arabia Saudita il 19 maggio. Nei giorni scorsi, la stessa città di Gedda era stata la destinazione di una visita del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, la prima di un capo della diplomazia di Damasco in oltre 10 anni, un’ulteriore tappa del processo di reintegro di Damasco nella Lega araba dopo l'espulsione nel 2011. La missione si è incentrata sulla necessità di trovare una soluzione politica che "preservi l’unità della Siria", riferisce comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri siriano e saudita, mentre Riad ha garantito il proprio "sostegno" al governo di Damasco. Si tratta, a ben vedere, di una svolta nei delicati e mutevoli equilibri del Medio Oriente, incoraggiata anche dall'accordo annunciato il mese scorso dall'Iran e l'Arabia Saudita per la normalizzazione delle relazioni. Basti pensare che nel 2012 il governo saudita aveva fornito finanziamenti e armi ai gruppi ribelli siriani che combattono il presidente Bashar al Assad. Oggi, complice il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita mediato dalla diplomazia cinese, il reintegro di Damasco nel consesso arabo riceve il beneplacito della famiglia dei Al Saud, custode delle "due sacre moschee”, La Mecca e Medina. (segue) (Res)