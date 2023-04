Medio Oriente: i leader arabi spingono per una soluzione politica in Siria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo il quotidiano Usa, i Paesi avrebbero ribadito la richiesta che la Siria accetti truppe arabe per proteggere i rifugiati di ritorno, reprimere il suo fiorente commercio di droga e fare di più per impedire all'Iran di rafforzare la sua presenza nel Paese. In particolare, il Marocco avrebbe chiesto ad Assad di porre fine al sostegno agli indipendentisti saharawi del Fronte Polisario, sostenuti da Algeri, e attivi nel Sahara occidentale. Allo stesso modo, il governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale avrebbe posto l’accento sul sostegno del governo di Damasco ai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi. Infine, nonostante l’Arabia Saudita e il Qatar abbiano compiuto progressi per ricucire i rapporti dopo la loro frattura, Doha avrebbe escluso la possibilità di normalizzare le relazioni con Assad. (segue) (Res)