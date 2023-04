Medio Oriente: i leader arabi spingono per una soluzione politica in Siria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già da tempo diversi Paesi arabi avevano già avviato un processo di normalizzazione delle relazioni con la Siria e negli ultimi due mesi il presidente siriano ha visitato il Sultanato dell'Oman e gli Emirati Arabi Uniti, per la prima volta dallo scoppio del conflitto siriano. In tale quadro, il 3 aprile, la presidenza della Tunisia aveva dichiarato che il capo dello Stato Kais Saied aveva incaricato il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, di avviare le procedure per la nomina di un ambasciatore del suo Paese a Damasco. (segue) (Res)