Medio Oriente: i leader arabi spingono per una soluzione politica in Siria (7)

- La chiave di volta sembra comunque essere l'accordo annunciato da Riad e Teheran il 10 marzo scorso con la mediazione di Pechino, che segue ad anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, dalla Siria all’Iraq al Libano e anche in Yemen. In Siria, cartina di tornasole degli equilibri regionali, l’accordo potrebbe dunque favorire la riconquista da parte del presidente Assad del suo posto all’interno dell’ordine politico arabo, senza però minare i legami storici e strategici con la Repubblica islamica dell’Iran e, infine, il reintegro della Siria nel prossimo vertice della Lega araba previsto il 19 maggio a Riad, che segnerebbe un cambiamento nell’approccio regionale nei confronti del conflitto siriano. (Res)