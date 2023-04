Fiumicino: scoperta società con 20 lavoratori in nero, in 9 senza permesso di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti lavoratori in nero, su un totale di 24 impiegati, sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Roma, nel corso di un controllo a un magazzino ubicato nella zona Parco Leonardo, a Fiumicino nel Lazio, riconducibile a una società operante nel commercio al dettaglio di oggettistica. A conclusione dell’attività ispettiva delle fiamme gialle della compagnia di Fiumicino, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 270.000 euro, per la mancata comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da parte del datore di lavoro, dell’instaurazione del rapporto di impiego e per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti senza strumenti tracciabili. L’amministratore della società, un cittadino di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di impiego di manodopera non in regola con la normativa sull’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale, avendo alle dipendenze nove persone prive di permesso di soggiorno. (segue) (Com)