Roma: detenzione e spaccio di droga, due arresti ad Ardea

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Anzio, nel giro di meno di ventiquattrore, hanno arrestato due uomini, un 33enne straniero e un 52enne italiano, per reati in materia di stupefacenti. I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto di questa tipologia di reati, hanno notato un uomo scambiare dei piccoli involucri con un'altra persona nei pressi di via delle pinete, località Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. A seguito di perquisizione personale, il 33enne è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina del peso complessivo di 3,7 grammi; 4 dosi di hashish del peso complessivo di 10,9 grammi; un bilancino di precisione; due rotoli di cellophane e una somma contante pari a 170 euro. L'arresto del 33enne è stato convalidato e l'uomo ha patteggiato la pena a un anno e sei mesi di reclusione e la multa di 6 mila euro con pena sospesa. (segue) (Rer)