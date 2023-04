Roma: detenzione e spaccio di droga, due arresti ad Ardea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo caso, invece, un 52enne è stato fermato a bordo del suo veicolo e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, contenuta in piccoli involucri in cellophane chiusi con nastro isolante. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,2 grammi; un involucro con 65 grammi di sostanza da taglio; due bilancini di precisione; materiale da confezionamento; diversi fogli riportanti appunti, si presume, relativi all'attività di spaccio e la somma in contanti di 470 euro. L'uomo, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio, ed è stato condotto presso il proprio domicilio, in attesa del giudizio direttissimo. L'arresto è stato convalidato e l'uomo ha patteggiato la pena a un anno e due mesi di reclusione e la multa di 4 mila euro, con pena sospesa. (Rer)