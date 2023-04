© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà “presto” la sua ricandidatura ufficiale alla Casa Bianca, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Parlando con i giornalisti, Biden ha affermato che il suo recente viaggio nel Regno Unito ha “rafforzato il mio ottimismo su quello che possiamo fare”, ribadendo la sua determinazione a correre per un secondo mandato. (Was)