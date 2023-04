© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione a marzo 2023 è sceso al 3,7 per cento dopo il 3,9 per cento di febbraio. Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro ceco oggi. Il numero assoluto dei disoccupati nel terzo mese del 2023 è di circa 273.500 persone, circa 9 mila in meno rispetto al mese precedente. Nel marzo 2022 il tasso di disoccupazione era del 3,4 per cento. (Vap)