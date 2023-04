© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Repubblica Ceca nel 2023 crescerà dello 0,1 per cento. E’ la previsione aggiornata fatta dal ministero delle Finanze di Praga, che a gennaio prevedeva invece una contrazione economica dello 0,5 per cento. Per quanto concerne l’inflazione, il dicastero ha ridotto la previsione per l’anno corrente al 10,9 per cento (-0,5 per cento rispetto alla previsione precedente). (Vap)