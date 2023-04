Business news: Moldova, tasso inflazione al 22 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione in Moldova si è attestato a marzo al 21,98 per cento, con un calo del 3,93 per cento rispetto al mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio nazionale di statistica di Chisinau con un comunicato. I prezzi medi al consumo sono aumentati dello 0,8 per cento. Ciò è stato determinato dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari dell'1,1 per cento. I prezzi medi dei beni non alimentari sono diminuiti dello 0,2 per cento, mentre i prezzi dei servizi forniti alla popolazione sono incrementati del 2,1 per cento. (Rob)