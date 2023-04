Business news: Russia, per Novatek +60 per cento export di Gnl nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, la società energetica russa Novatek ha aumentato le esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) del 60 per cento su base annua, raggiungendo 2,97 miliardi di metri cubi. Come ha affermato l'ufficio stampa di Novatek, le vendite di gas naturale sono aumentate del 5,2 per cento rispetto al 2022, attestandosi a 23,33 miliardi di metri cubi. Le vendite di gas in Russia durante questo periodo sono state pari a 19,36 miliardi di metri cubi. Il volume quindi è rimasto quasi invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo la società. Inoltre, la produzione di gas di Novatek nel primo trimestre del 2023 è aumentata dell'1,2 per cento su base annua, pari a 20,88 miliardi di metri cubi. Si riferisce anche che la produzione di idrocarburi liquidi è aumentata del 4,3 per cento, a 3,08 milioni di tonnellate. (Rum)