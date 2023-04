Business news: Spagna, Abertis partecipa a progetto pilota di pedaggio satellitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abertis Mobility Services (Ams), filiale della spagnola Abertis, ha annunciato la sua partecipazione a un progetto finanziato dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit), insieme ad altri partner, per creare strumenti digitali che simulino un sistema di pedaggio satellitare di pagamento a distanza nelle zone a basse emissioni di Monaco, in Germania, e di Esplugues de Llobregat a Barcellona. Come riferisce il quotidiano "Economia Digital", l'iniziativa mira a favorire una mobilità intelligente e connessa, promuovendo il trasporto condiviso e gli spostamenti attivi. Il progetto pilota svilupperà una piattaforma di gestione della domanda di traffico che consentirà alle città coinvolte di simulare strategie di traffico basate sulle informazioni fornite dai satelliti. Inoltre, verrà creata un'applicazione mobile per consentire agli utenti di controllare l'utilizzo delle infrastrutture stradali. Per due mesi, circa un migliaio cittadini testeranno la soluzione proposta, che simulerà una strategia di tariffazione basata sulla domanda. Gli utenti saranno informati di una tariffa fissa per l'accesso alla zona a basse emissioni, nonché di una tariffa variabile in base al numero di chilometri percorsi, al livello di utilizzo e alla congestione al momento dell'accesso. (Spm)